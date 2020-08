En Italie, un militaire a échappé de peu à un drame après avoir fait une rencontre inattendue dans la province du Trentin. Se promenant dans la région, il est tombé nez à nez avec un ours derrière un camping selon une agence de presse locale.

Il y a de ces balades qui peuvent tourner au vinaigre. En Italie, un militaire a eu la peur de sa vie après tombé par hasard sur un ours de près de deux ans selon les experts et pesant plus de 100kg. Une rencontre qui aurait pu finir tragiquement pour le militaire, mais qui a pu s’en tirer à bon compte. Bousculé par l’animal avant sa fuite, il s’en est tiré avec de petites blessures.

L’animal fut capturé par les autorités le lendemain matin alors qu’il était près d’une résidence. Il aura tout de même infligé une peur bleue à l’homme en uniforme et aux populations environnantes qui craignaient des attaques moins clémentes.