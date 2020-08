Le rappeur Kanye West, malgré ses problèmes de santé, une résurgence de ses troubles bipolaires et ses problèmes de couple, Kardashian de plus en plus exaspérée, révélait récemment les noms des deux derniers nouveaux nés de sa ligne de chaussures. Des noms qui avaient toute suite suscité l’indignation de nombreux internautes, surtout musulmans. Les noms des deux derniers de la ligne ‘’Yeezy’’ étant ceux d’anges importants de la religion islamique, Israfil et Asriel.

Une action commerciale ratée ?

Bien sûr, les albums studio de Kanye ont fait de lui l’un des musiciens les plus célèbres au monde. Cependant, et selon de nombreux observateurs, c’est son entreprise de baskets “Yeezy”, un partenariat avec le géant allemand du vêtement de sport, Adidas, qui a positionné le rappeur de 42 ans comme un nom réputé du monde des accessoires de vêtements. Un business qui avait rapporté et qui continuait de rapporter plusieurs centaines de millions de dollars.

Ce 22 août, la marque allemande Adidas, sortait le dernier né de la vaste gamme des sneakers ‘’Yeezy’ 350 V2’’ le modèle « Israfil » et annonçait également la sortie pour le mois prochain d’un autre modèle aux coloris plus apprêté, « Asriel ». Des noms qui pour les profanes, avaient des relents exotiques et rappelaient un peu les contes des mille et une nuit. Mais pour les musulmans, ces noms étaient précieux, car appartenant la cosmogonie angélique de l’Islam. ‘’Israfil’’ était l’Ange annonciateur de l’Armageddon, la Fin de toutes choses et ‘’Asriel’’ était l’ange de la mort celui qui actait la séparation de l’âme du corps.

Alors pour de nombreux internautes, le rappeur avait manqué de « respect » en nommant de la sorte ces « chaussures ». Sur la toile, les réactions avaient été abondantes appelant West à changer le nom de ses créations. Une pétition en ligne avait même été lancée dans ce sens. Un coup marketing qui semble ne pas avoir atteint son objectif, puisque selon des observateurs le rappeur, voulait par ce clin d’œil gagner une part importante du marché arabe.