Kanye West continue sa course pour la conquête de la Maison-Blanche malgré le résultat presque catastrophique de son premier meeting politique. Selon les informations rapportées par la plateforme d’informations TMZ, le rappeur a failli rater une étape primordiale de ce processus. Ce lundi, il a réussi à se présenter sur les scrutins en Arkansas. Mais il n’a pu finaliser la présentation des mille signatures qu’un quart d’heure avant le délai réglementaire.

Il dévoile le nom de sa colistière

Ce fut également pour l’époux de la star de téléréalité, l’occasion de fournir quelques informations sur la composition de son équipe. Il a dévoilé notamment le nom de sa colistière. Il s’agit d’une habitante de Cody, Wyoming du nom de Michelle Tidball. La femme de 57 ans est connue pour son engagement pour la chose religieuse. Même si aucune sortie officielle n’a été faite par l’intéressée, le choix opéré par Kanye West, ne surprend pas grand monde.

Ces derniers mois, il s’est illustré par un certain amour pour la chose religieuse. Ses deux derniers disques « Jesus Is King » et « Jesus is Born » ont notamment été grandement influencés par la religion. Rappelons que tout ceci se passe dans un contexte où le rappeur américain et son épouse entretiennent une relation plus ou moins tendue depuis le dernier meeting. Yeezy révélait lors de cette rencontre des informations assez personnelles sur sa famille. Il a indiqué que leur petite fille de 7 ans n’aurait par exemple pas vu le jour si son épouse avait suivi ses demandes à l’annonce de la grossesse.

L’impact de son premier meeting

Le rappeur avait déclaré avoir demandé à son épouse de procéder à un avortement. Notons également que Kanye West a été diagnostiqué bipolaire en 2016. Dans un passé récent, son épouse avait demandé la compassion des médias suite aux propos du rappeur. « Je demande avec gentillesse que le public et les médias nous accordent la compassion et l’empathie dont nous avons besoin pour traverser tout cela », a écrit la star de la série de téléréalité « L’incroyable famille Kardashian ».