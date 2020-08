« TikTok capture automatiquement de larges pans d’information sur ses utilisateurs […], permettant potentiellement à la Chine de pister des employés du gouvernement, de réunir des dossiers personnels à des fins de chantage et de pratiquer l’espionnage industriel », justifiait le décret pris par le président Trump le 06 août dernier et qui doit normalement prendre effet 45 jours après sa signature.

Lorsque les menaces contre la plateforme avaient commencé, la responsable de TikTok aux Etats-Unis, Vanessa Pappas avait répondu au président Trump : « TikTok ne prévoit de partir nulle part ». Après cette déclaration qui eut lieu avant le décret, les responsables de la plateforme maintiennent toujours leur décision et pensent engager des actions en justice.. « Pour garantir que le droit est respecté et que notre entreprise et nos utilisateurs sont traités équitablement, nous n’avons pas d’autre choix que de contester le décret par le biais du système judiciaire » ont déclaré les responsables de plateforme dans une note transmise à la presse.

Et déjà, le groupe ByteDance auquel appartient l’application entend engager les actions judiciaires dès ce lundi 24 août. La plateforme de partage de vidéos de courte duré qui compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde a par ailleurs indiqué qu’elle n’avait pas envisagé en venir là, puisqu’elle avait cherché des moyens de négocier avec l’administration Trump.

Un manque de respect des procédures légales

« Bien que nous ne soyons pas du tout d’accord avec les accusations de l’administration américaine, nous cherchons depuis près d’un an à engager des discussions de bonne foi pour trouver une solution », ont expliqué les responsables du groupe dans un communiqué. Toutefois, ils se sont « heurtés à la place à un manque de respect des procédures légales dans la mesure où l’administration ne prête aucune attention aux faits et tente de s’immiscer dans des négociations entre entreprises privées », ont-ils ajouté.

Notons par ailleurs, que depuis un moment, Donald Trump est rentré dans une guerre technologique contre la Chine. A part TikTok, il avait pris un décret du même ordre contre la plateforme WeChat, qui appartient au groupe chinois Tencent, sans oublier ses sanctions contre le géant des technologies de l’information et de la communication Huawei.