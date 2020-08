Le réseau social chinois Tik Tok a consolidé sa campagne de communication avec un nouveau compte Twitter et un nouveau site web, afin de lutter contre les rumeurs le concernant. Sous le slogan « le dernier coin de soleil de l’internet », la société a laissé voir sur son site : « Etant donné les rumeurs et la désinformation sur TikTok qui prolifèrent à Washington et dans les médias, nous voulons rétablir la vérité ». L’entreprise a par ailleurs assuré que TikTok n’est pas présent en Chine et que les données utilisateurs sont stockées en Virginie avec une sauvegarde se trouvant à Singapour.

Des dispositions radicales à l’encontre du réseau social

« TikTok n’a jamais fourni aucune donnée américaine au gouvernement chinois, et ne le ferait pas si on le lui demandait » a ajouté TikTok. Notons que les propos de TikTok interviennent dans un contexte de relations commerciales tendues entre les Etats-Unis et la Chine. Il y a dix jours, le président américain, Donlad Trump, avait pris des dispositions radicales à l’encontre du réseau social très prisé par les jeunes. Il lui a en effet interdit toute transaction avec un partenaire américain, d’ici à 45 jours. Le vendredi dernier, il a signé un décret visant à contraindre la maison mère de TikTok, ByteDance à céder les activités américaines de cette dernière, d’ici 90 jours. TikTok avait réagi en faisant savoir que : « Depuis près d’un an, nous avons cherché à discuter avec le gouvernement américain pour trouver une solution ».

Une administration qui ne respecte pas les procédures

TikTok s’est cependant dit s’être heurté à « une administration qui n’accorde aucune importance aux faits, ne respecte pas les procédures légales et tente de s’immiscer dans des négociations entre des entreprises privées ». Pour rappel, le locataire de la Maison Blanche accuse, depuis plusieurs mois tout en n’apportant pas de preuves, l’application de siphonner les informations des utilisateurs américains en faveur de la Chine.