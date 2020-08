Les conflits libyens et syriens étaient au cœur d’un échange téléphonique qu’ont eu les présidents russe et turc. A en croire les informations rapportées par les services de presse de la Présidence russe, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan estiment qu’il faut que les différentes parties prenantes soient prédisposées à un cessez-le-feu pour le dénouement heureux de cette crise.

Des efforts nécessaires des deux parties…

Il faut de «véritables pas de la part des parties belligérantes vers un cessez-le-feu durable et le lancement de négociations directes conformément aux décisions de la conférence de Berlin et à la résolution 2510 du Conseil de sécurité de l’Onu», ont rapporté les services de presse russe. Par rapport à la situation en Russie, les deux présidents ont identifié comme solution l’obligation de renforcer des actions communes dans la lutte antiterroriste.

Une entente entre la Russie et la Turquie

Ils ont pour finir retenu une certaine coordination pour respecter la mise en œuvre des accords russo-turcs dans la zone de désescalade d’Idlib. Plusieurs autres sujets liés à l’actualité internationale ont été abordées par les deux hommes politiques. Rappelons qu’en Libye et en Syrie la Russie et la Turquie mènent des actions concertées. Ces deux pays ont pendant longtemps joué un rôle de premier plan pour un cessez-le-feu en Libye.

Cet échange téléphonique intervient après l’échange qu’a eu le chef d’état-major de la défense turque Yasar Guler avec son homologue russe Valery Gerasimov en juillet dernier. Le ministre des affaires étrangères du Kremlin, Sergueï Lavrov, a révélé que la Russie et la Turquie « travaillent à un accord de cessez-le-feu immédiat pour la guerre en Libye ».