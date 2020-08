Dans le cadre de la lutte contre la piraterie au large des côtes du Bénin, les autorités du Port autonome de Cotonou (PAC) ont pris de nouvelles dispositions. Ainsi, le mouillage dans les eaux du Bénin va engendrer désormais des coûts supplémentaires. De nouvelles redevances ont été introduites. Le directeur général du Port autonome de Cotonou, Joris Albert Thys a pris, le 28 juillet 2020, une note circulaire portant instauration de redevances relatives à la lutte contre la piraterie maritime, conformément à un récent arrêté ministériel en date du 13 juillet.

A en croire cette note circulaire adressée aux agents maritimes et aux consignataires, le montant des nouvelles redevances varie, selon qu’il s’agit de navires ayant à bord leur propre Equipe armée de protection embarquée (EAPE) ou de navires n’en ayant pas. Dans le second cas, des éléments des forces armées béninoises vont être mis à leur disposition contre paiement d’une somme de 350 000 FCFA pour les bateaux de moins de 100 m, et de 450 000 FCFA pour les navires de plus de 100 m.

Les précisions du DG Port

Au départ du quai ou de la rade, l’escorte par la garde armée va aussi être facturée à hauteur de 360 000 FCFA. Joris Albert Thys indique que «ces nouvelles redevances comme toute redevance sur escale doivent être payées avant l’accostage des navires ». C’est pourquoi, «elles sont prises en compte dans les avances sur compte d’escale à payer par les consignataires ». Ce renforcement de mesure de sécurité fait suite à l’arraisonnement au large des côtes béninoises du pétrolier MT Curacao Trader avec le kidnapping de 13 marins russes et ukrainiens. Pour rappel, en janvier 2020, la plateforme avait déjà pris des mesures en vue de renforcer la protection des navires en rade contre les actes de piraterie.