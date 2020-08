Il y quelques jours, le maire de Saint-Philippe-d’Aiguille, une commune du Sud-Ouest de la France, dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine, se faisait agressé. Une agression qui avait grand bruit dans le village, et avait vu les plus hautes autorités policières et gouvernementales française condamner l’acte et appeler à une rapide interpellation du ou des coupables. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le Premier ministre Jean Castex, avaient apporté leur soutien au premier responsable de cette bourgade de Gironde ; avec le chef du gouvernement français qualifiant l’agression d’ « inadmissibles ».

Il agresse le maire et se rend…

Selon les autorités policières de la région, un jeune de homme de 26 ans s’était de lui-même présenté aux forces de l’ordre, comme étant responsable de l’agression du maire de Saint-Philippe-d’Aiguille. Le jeune homme avait tout de suite été pris en charge par la police et arrêté au motif de violence et voie de faits à l’endroit de personne dépositaire de l’autorité publique. Une violence qui avait entrainé plus de 8 jours interruption totale de travail (ITT). Le suspect qui n’était pas inconnu des services de police, devrait être entendu en comparution immédiate ce vendredi.

C’est que le maire, qui n’était intervenu en sa qualité de premier élu, que pour demander à un groupe de personnes de faire moins de bruit, des ‘’gens de voyage’’ selon la presse, avait reçu des blessures qui avaient entrainé une interruption totale de travail supérieure à 8 jours. Selon la Justice française, les violences ayant causé à la victime une ITT supérieure à 8 jours, étant des violences délictuelles, sont prises en charge par le tribunal correctionnel. Et selon l’article 222-11 du Code Pénal, de telles violences étaient passibles de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 F d’amende. Dans le cas de Saint-Philippe-d’Aiguille, la peine pourrait se voir alourdir en raison de la qualité de la victime.