Michael Jackson, le roi de la pop décédait le 25 juin 2009. Depuis la mégastar planétaire en sus de l’inépuisable héritage musical, avait également laissé dans les mémoires des mélomanes un souvenir immuable. Un souvenir d’autant plus impérissable que de nombreux sosies du ‘’King’’ régulièrement faisaient leur apparition sur la toile. Mais ce sera certainement celui de Sergio Cortès en 2017 qui aura fait le plus de bruits et suscité le plus de théories de la conspiration. Cette fois, c’est une publication sur Twitter qui mettra les Fans du ‘’King’’ en émoi, avec une jeune fille ressemblant à s’y méprendre à ‘’Bambi’’.

‘’Blame on the boogie…’’

‘’Blame on the boogie…’’ est le titre d’une chanson au destin particulier né en 1978. Ecrite et interprétée en premier par des Jackson (Mick et David), elle sera reproduite à seulement quelques semaines d’intervalles par d’autres Jackson, (Michael Jackson et ses frères). Le titre deviendra rapidement culte, notamment avec la notoriété de Roi de la Pop, Michael Jackson. ‘’Blame on the boogie…’’ c’est également l’intitulé de la publication d’un jeune anglaise Elisabeth Lorun, une photographie d’elle faite ce dimanche sur Twitter. Une publication vue plusieurs dizaines de milliers de fois avec presque autant de commentaires.

Blame it on the boogie 😼 pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — Lorun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

La raison de ce succès fulgurant résidait dans la ressemblance stupéfiante de la jeune anglaise avec le ‘’king’’ disparu de la Pop, Michael Jackson. Une ressemblance si frappante que de nombreux internautes, comme pour Cortès, n’avaient pas hésité à ressusciter la mégastar et à lui attribuer une vie cachée. Michael Jackson laissait à sa disparition en 2009 trois enfants mineurs : Michael Joseph “Prince” Jackson Jr, Paris-Michael Katherine Jackson et le prince Michael “Blanket” Jackson II. Des enfants qui étaient désormais les dépositaires de l’héritage discographique laissé par la mégastar. Un héritage fortement entaché par les accusations d’abus sexuels soulevées par le documentaire de Dan Reed en 2019.