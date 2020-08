Le gouvernement béninois alerte su la crue et l’inondation. A travers un communiqué en date de 17 août 2020, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia tire la sonnette d’alarme. Il parle d’une alerte orange pour les communes de Malanville, Karimama et Bonou. Et «cette situation peut virer au rouge dans les prochains jours et s’étendre sur d’autres communes telles que Adjohoun, Athiémé, Dangbo, Grand-Popo, Lokossa, Ouinhi, Zagnanado, et Zogbodomey ». Les tendances de la petite saison des pluies au Sud du Bénin se font sentir depuis peu.

Et pour cette petite saison de pluies de 2020, la météo annonce au Sud du Bénin «des quantités de pluies inférieures à équivalentes aux moyennes saisonnières de la période de référence 1981-2010, un démarrage normal à tendance tardive dans l’ensemble même si certaines localités pourraient connaître un début précoce de la saison, une fin de saison globalement normale à tendance tardive, des probabilités de séquences sèches relativement courtes et des écoulements globalement déficitaires à tendance moyenne dans la plupart des bassins côtiers ». Or, le Bénin enregistré déjà des cas de noyades, des accidents mortels lors des activités de transports fluvio-lagunaires, de pêche, d’exploitation de ressources marécageuses et autres.

En moins d’un mois, le Bénin a enregistré une quinzaine de morts par noyade sur les différents cours d’eau. C’est pourquoi, le ministre de l’intérieur appelle à la vigilance. L’autorité rappelle aux populations la nécessité du respect des mesures prises par les autorités politico-administratives, comme éviter la surcharge des embarcations. Sacca Lafia demande le respect des textes régissant le transport fluivio-lagunaire dont le port de gilet de sauvetage. Il demande de dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque et d’appeler appeler en cas de nécessité le 166, numéro vert de la sécurité pour recevoir de l’aide.