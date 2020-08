Une histoire passionnante. Au mois de février dernier, un utilisateur du réseau social Reddit publiait une petite histoire qu’il a rédigé quelques jours auparavant. Une histoire d’horreur qui, très vite, passionne les foules. Intitulée « My Wife and I Bought a Ranch » devient alors une petite « série-lecture », en six parties.

Le succès est tel, que certains studios se montrent intéressés à l’idée d’adapter l’histoire sur petit écran. Aujourd’hui, nous apprenons que c’est finalement le géant du web, Netflix, qui a raflé la mise. En effet, la locomotive du streaming et de la VOD, a trouvé un accord à sept chiffres avec Matt Query, l’auteur, afin d’adapter ce show.

Une histoire d’horreur qui passionne

L’histoire elle, est digne des plus grands films d’horreur. Harry et Sasha sont en couple et les deux se sont offerts un ranch pour un prix assez dérisoire. Très vite, ils vont comprendre pourquoi. En effet, le couple n’est pas seul et un esprit hante la région. C’est ainsi qu’une série d’événements tous plus traumatisants let uns que les autres, va se dérouler.

Netflix confirme sa stature

Face au succès du genre « horreur », la firme américaine n’a donc pas hésité à mettre la main à la poche. Pour le moment, le géant de la VOD n’a pas encore réagi à cette annonce, mais nul doute qu’une annonce devrait avoir lieu dans les jours à venir. De quoi satisfaire des millions de personnes à travers le monde et surtout, confirmer la place qu’a Netflix au sein de la culture. Très active sur les réseaux sociaux, la firme prouve une nouvelle fois qu’elle a de la ressource, en allant chercher un succès sur une plateforme moins connue que d’autres.