Le président français veut mieux renforcer la sécurité de ses compatriotes présents au Niger suite aux récents événements ayant conduit au meurtre de six Français dimanche dernier. L’annonce a été faite ce mardi par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu après le conseil de défense qu’il a présidé en visioconférence. « J’ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région », indique-t-il sans aller plus en détails.

Source terroriste?

« Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l’attaque qui a coûté la vie à six de nos compatriotes et à deux Nigériens », a poursuivi l’actuel locataire de l’Elysée en vacances à fort de Brégançon, à Borme-les-Mimosas, dans le Var. Revenant sur l’attaque qui a ses compatriotes dimanche dernier, Emmanuel Macron a indiqué au début du conseil de défense qu’elle était « manifestement terroriste ».

Les victimes étaient en effet en fonction au sein de l’ONG Acted (Agence d’aide à la coopération technique et au développement). Des hommes armés ont tué au total sept personnes dont leur guide d’origine nigérienne. Le drame est survenu alors que ces derniers étaient à une sortie touristique à Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey. Le président français est revenu sur l’engagement de son pays à mettre hors d’état de nuire les groupes terroristes qui sèment la terreur dans cette partie du monde.

Macron réaffirme son engagement à combattre les groupes terroristes

« Nous poursuivons l’action pour éradiquer les groupes terroristes avec l’appui renforcé de nos partenaires », a ajouté Emmanuel Macron dans son tweet. Rappelons que plusieurs milliers de soldats français sont présent dans le sahel dans le cadre de l’opération Barkhane. Cette opération vise à lutter contre les groupes djihadistes armés. Ils viennent en appui aux forces locales des cinq pays qui forment le G5 Sahel.