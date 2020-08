Les béninois vivant au Nigéria peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Leurs cartes d’identité biométrique sont déjà disponibles et prêtes pour la distribution. L’annonce a été faite vendredi dernier par Dr Cyrille Gougbédji, le gestionnaire mandataire de l’agence nationale d’identification des personnes (Anip). C’était au cours d’un point de presse tenu au siège de l’agence en présence de plusieurs cadres des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères.

Les béninois résidents au Nigéria avaient été soumis à une rude épreuve, celle de prouver leur identité, il y a quelques semaines en arrière. A cet effet, le gouvernement béninois a procédé à la commande de nouvelles cartes d’identité biométrique pour soulager les peines de ces ressortissants. A l’époque, un recensement a été diligenté dans toutes les contrées du Nigéria aux fins de répertorier l’ensemble des compatriotes béninois, a précisé Cyrille Gougbédji.

De ce fait, 35000 béninois vivant au Nigéria ont été recensés sur la base d’une opération volontariste. « Toutes les personnes ayant été identifiées seront bénéficiaires non seulement des actes de naissance sécurisés mais également des cartes d’identité biométrique », a rassuré le gestionnaire mandataire de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Cependant, les 35.000 cartes biométriques sont disponibles et bien classées par ordre alphabétique et par région pour faciliter leur distribution.

«Nous sommes en discussion avec les responsables des communautés des Béninois vivant au Nigéria afin qu’ils aient des points focaux pour aider à la distribution de ces cartes d’identité biométrique dans un proche avenir », a fait savoir Dr Cyril Gougbédji, le gestionnaire mandataire de l’ANIP au cours de son point de presse, en fin de semaine écoulée.

Rappelons que deux pièces sont indispensables pour la confection de la carte d’identité biométrique. Il faut avoir son récépissé du Ravip et sur la base de cette pièce, demander l’acte de naissance sécurisé qui est à 1000 francs Cfa et le certificat d’identification personnelle plastifié qui est à 2500 francs. Ensuite, il faut déposer la copie de ces pièces plus les frais de dossier qui s’élèvent à 6 mille.