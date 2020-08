Alors que l’Occident ne cesse d’accuser Moscou d’être derrière le supposé empoisonnement d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au régime Poutine, le Kremlin lui, tente de faire bonne figure. Après avoir rappelé qu’à ce jour, il n’existait aucune preuve concrète de ce qui était avancé par certains experts, la Russie a assuré qu’elle souhaitait, elle aussi, savoir ce qui s’était passé.

Après avoir confirmé qu’elle était prête à faire en sorte que médecins russes et allemands collaborent au sujet de Navalny, la Russie a ajouté qu’une enquête allait être ouverte, bien que des investigations officielles soient en cours depuis le 20 août dernier. La police des transports de Sibérie Occidentale a pour sa part confirmé qu’elle était actuellement en train d’établir les circonstances entourant ce drame.

La Russie lance une enquête

La chambre d’hôtel dans laquelle Navalny a séjourné avant de reprendre l’avion a été étudiée et l’ensemble de ses déplacements, analysé par vidéosurveillance. Les enquêteurs russes ont également invité les experts allemands à leur fournir les résultats observés, afin de définir si oui ou non, l’opposant au Kremlin a bel et bien été empoisonné. Hospitalisé depuis le 20 août dernier, Alexeï Navalny a été transféré d’Omsk, en Sibérie, à Berlin, en Allemagne.

Paris appelle à plus de transparence

De son côté, la France, qui s’était portée volontaire afin d’accueillir Navalny, a déploré le fait que Moscou ne joue pas le jeu de la transparence. Interrogé à ce sujet, le ministre français des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian a estimé que Moscou gagnerait à dire la vérité sur les éléments découverts afin de juger de manière claire les coupables, d’autant que, comme il le rappelle, ce n’est pas la première fois que de telles affaires remontent, en référence par exemple, à l’empoisonnement d’un ancien espion russe en Angleterre.