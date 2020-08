L’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat pour certains et le premier dans la nouvelle République pour d’autres, continue par soulever de vives réactions au sein de l’opposition ivoirienne. Ce dimanche 09 août 2020, l’opposition a manifesté à Paris contre la candidature, qu’Alassane Ouattara justifie lui-même par le « cas de force majeure » du décès de son Premier ministre Gon Coulibaly et « par devoir citoyen. »

Les partisans de plusieurs partis de l’opposition ivoirienne se sont ainsi rassemblés ce dimanche à la place Trocadéro de Paris, pour manifester contre la candidature. Si pour les cadres du RHDP, la nouvelle constitution adoptée en 2016 et qui consacre une nouvelle République remet les pendules à zéro et fait ainsi de la nouvelle candidature du président une première, elle viole au contraire la constitution selon l’opposition.

Me Affousiata Bamba Lamine avocate et proche de Guillaume Soro, aussi en exile à Paris et présente lors de la manifestation, a invité le président Ouattara à « dégager ». « Nous allons dégager ceux qui sont là, Ouattara dégage! » a déclaré d’un ton ferme, celle qui avait milité pour l’avènement de ce dernier en 2011.

Il “va brûler le pays”

L’ex-Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro qui avait tenu une réunion d’urgence après l’annonce de la candidature de Ouattara, a de son côté, invité tous les ivoiriens à s’y opposer. Il a dans une interview accordée au média français JDD, estimé que la candidature de M. Ouattara est une ‘’forfaiture’’ et que ce dernier « va brûler le Pays ».

Se basant sur la décision de la CADHP qui casse sa condamnation en Côte d’Ivoire, l’ancien chef rebelle a affirmé être toujours candidat. « Je maintiens ma candidature parce que la Constitution me donne le droit de me présenter. J’ai la dictature contre moi, mais le droit avec moi » a-t-il indiqué. En Côte d’Ivoire, des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays pour protester contre la candidature du président Ouattara.