Avec la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19, le port du masque a été rendu obligatoire par les autorités en France. Il est rendu obligatoire dans les transports publics ainsi que dans les endroits publics et autres. Le défaut ou le refus de le porter, pourrait être soumis à une amende et d’autres sanctions. Hier dimanche 16 août dans l’après-midi, un passager à bord d’un TGV a été débarqué du train pour défaut de port du masque.

C’est le SNCF (Société nationale des chemins de fer français) qui a ce lundi rendu publique l’information, en indiquant que l’individu a été débarqué lors d’un arrêt spécial à la gare du Creusot. D’après la compagnie, le TGV qui relie Paris à Nice a du observer particulièrement l’arrêt qui n’était pas prévu dans le trajet du TGV, afin de faire descendre du train l’individu qui refusait de porter son masque et mettant ainsi en danger la santé et la sécurité des autres passagers.

“Dommage d’en arriver là”

D’après l’article L 2241 du code des transports qu’a cité la compagnie, tout passager peut être forcé à descendre du train s’il refuse d’obtempérer à une injonction des agents de la sûreté ferroviaire, ce qui a été le cas dans la situation présente. « Nos agents SNCF de la sécurité sont assermentés et habilités à verbaliser pour non-port du masque. Ils le sont aussi pour obliger les récalcitrants à quitter le train pour ‘’trouble à l’ordre public’’ », a indiqué Alain Krakovitch, le directeur général de SNCF Voyages avant d’ajouter : « Dommage d’en arriver là, mais la santé et la sécurité de tous sont notre priorité». En plus d’avoir été descendu de force, la SNCF a précisé que l’homme a écopé également d’une amende de 135 euros.