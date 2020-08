Interpol et de nombreuses organisations internationales officielles, nous ont mis en garde. En raison de la pandémie, nous sommes exposés à plus de fraude en ligne qu’auparavant. Confinées à la maison, Internet est devenu pour de nombreuses personnes de par le monde, le seul moyen sûr de socialiser, de travailler et de faire des transactions. Mais aussi une formidable opportunité pour les cybercriminels.

Cependant une nouvelle série d’actes d’accusation provenant de l’État de New York devrait faire, « ces escrocs », se sentir un peu plus nerveux que d’habitude. Quatre frères ont été arrêtés et accusés d’avoir escroqué Amazon sur des millions de dollars.

Une arnaque de plus d’une dizaine de millions de dollars

Selon une nouvelle série d’acte d’accusation du ministère de la Justice, quatre frères, les frère Abraham, ont été inculpés par les autorités fédérales américaines pour avoir réussi à extorquer le géant américain de vente en ligne Amazon pour 19 millions de dollars. Vu les importants revenus engrangés par la plate-forme ces derniers temps, un tel montant pourrait sembler minime. Mais l’arnaque durait depuis deux années déjà et le pot aux roses n’a été découvert par parce qu’Amazon a récemment renforcé et développé sa politique de sécurisation des transactions.

Dans les faits, Yoel Abraham, Heshl Abraham, Zishe Abraham et Shmuel Abraham ont mis sur pied une entreprise fictive de vente d’articles en gros et se sont inscrits en tant que fournisseurs sur la plateforme d’Amazon. Bien entendu, l’entreprise fictive avait été calquée sur une autre existant réellement. Ainsi parés, les cybercriminels pouvaient détourner toutes les commandes faites par la plateforme à ce fournisseur et envoyer en lieu et place des articles totalement différents, en surnombre et bien sûr plus chers.

Avec ce stratagème, les frères Abraham avaient vendu par exemple, pour une commande de 1140 dollars de bidons de spray, 658 210 dollars de brosses à dents. Les quatre frères ont été accusés de cybercriminalité et blanchiment d’argent, et risquent une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion.