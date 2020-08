« Devenir un leader accompli ». C’est le titre d‘un ouvrage de développement personnel publié en 2015 par Fructueux SOZONLIN, expert en leadership transformationnel et président de la fondation Educator. Cet ouvrage de 196 pages scindé en dix chapitres jette les bases empiriques d’un leadership nouveau basé sur deux clés : la connaissance de soi et de Dieu. Le leadership, dit-il, est lié à toute la vie. « Il n’est pas une destination, mais un cheminement. Une marche continue vers la destinée », précise Fructueux SOZONLIN.

Cet Ouvrage est une réponse à la jeunesse africaine qui s’interroge et qui cherche des réponses aux défis de l’Afrique d’aujourd’hui. Dans ce 1er chapitre intitulé « Devenir un leader accompli », l’auteur fait savoir que le potentiel de leadership est une dotation divine. Nous devons apprendre juste à l’identifier et à le libérer le domaine de nos compétences. Bonne lecture.

CHAPITRE 1 « A LA RECHERCHE DU LEADER »

Toute grande œuvre est portée par des hommes et des femmes doués de volonté, d’abnégation, de compétence, de talent mais également de foi. Mieux, il n’y aucune œuvre humaine, aucune communauté capable de prospérer si au-delà du bon vouloir collectif, il n’y a pas de meneur, quelqu’un qui impulse la dynamique de groupe, met en musique l’activité des uns et des autres pour que la vision commune se transcrive en réalisations tangibles.

Cher ami(e) lecteur, lectrice…

Vous avez certainement lu plusieurs ouvrages calqués sur les tenants et aboutissants du Leadership et celui-ci vous donne l’impression du déjà-vu, de l’ouvrage en plus. Si tel est le cas, je puis vous assurer que vous venez de tomber sur une perle qui vaut le détour.

A la vérité, la littérature féconde qui peint le leadership sous ses différentes formes a tôt fait d’être abstraite, idyllique ou cartésienne. Comme vous, des parutions livresques abordant cette thématique, j’en ai lues plusieurs avec la plupart du temps un goût mitigé, une soif de connaissance partiellement étanchée jusqu’au jour où j’ai eu “Devenir un leader accompli” de Fructueux SOZONLIN dans mes mains et que j’ai pris le temps de m’approprier le contenu.

Le titre est simpliste mais le livre est une mine !

Première spécificité et certainement la plus saisissante, c’est cette significative place que l’ouvrage accorde à l’Omniscient et à l’Omnipotent, à Dieu le Père et à l’indispensable rôle qui est le sien dans toute réalisation. Un rôle dont vous et moi, ne mesurons pas toujours l’ampleur et toutes les implications dans la survenue de ces grandes choses que nous convoitons pour un monde meilleur. Rassurez-vous. Il ne s’agit point ici d’endoctrinement ou de spiritualité de bon aloi. Non. Il s’agit de foi, d’abnégation, de justice, d’équité, de renaissance, de conviction, de résilience et surtout d’allégeance à cet être suprême dont, on reconnaît la miséricorde, la sagacité et l’infinie bonté.

Allons dans le vif du sujet en commençant tout naturellement par le premier chapitre. Ce chapitre est dédié à la jeunesse qui veut pour son épanouissement, réveiller et faire briller le Leader qui est en lui. D’entrée, il est important que nous sachions que le potentiel du Leadership fait partie de notre dotation divine. Nous le possédons tous. Nous devons apprendre à identifier ce potentiel afin de le libérer dans le domaine de nos compétences pour l’avancement de notre Nation. Le Leadership est donc un appel à la responsabilité. Dieu vous appelle dans un but, puis il vous consacre pour le même but. C’est souvent parmi les filles et fils d’une nation, ceux-là qui constituent l’âme de la nation, que le Seigneur désigne et sacre le leader, qui apportera la réponse à l’aspiration fondamentale des communautés.

En effet, Il n’y a pas de mission ici-bas à même de prospérer si elle n’est pas ointe par lui. Mieux toute initiative destinée à faire le bien, à régler un besoin, à apporter un plus à l’ensemble sert par ricochet Dieu dont la satisfaction le cas échéant, déteint abondamment sur l’embellie collective.

Ce continent si chère à chacun de nous aspire plus que jamais au progrès tangible et durable mais se heurte encore aux démons du passé, à l’irresponsabilité collective et à la cupidité de ses leaders d’hier comme d’aujourd’hui.

C’est pourquoi, Fructueux SOZONLIN insiste sur la notion de renaissance approfondie de l’aspirant au leadership, de baptême national de puissance et de philosophie de la juridiction divine. Se faisant, le sujet se trouve outillé, armé et surtout suffisamment aguerri pour que le leader de demain qu’il sera donne à l’Afrique ces lettres de noblesse qu’elle désire tant.

Si, malgré les quelques hommes doués de conviction et de vision révolutionnaires qu’elle a couvés en son sein à l’instar de Sankara et de Lumumba, l’Afrique végète dans l’ornière, c’est certainement parce que Dieu a la plupart du temps été oublié ou relégué au second rang. Il faut désormais que ça change. Pour ce faire, la justice divine doit impacter nos cœurs, guider nos actes, inspirer notre quotidien, sous-tendre notre état d’esprit. Ce n’est que comme cela que les voies du Seigneur deviendront nos priorités et ce sera par ces mêmes voies que notre vœu ardent d’une Afrique radieuse pourra devenir réalité.

Cher ami(e), laissons-nous édifier par les témoignages de ceux qui ont bu à la source divine, qui ont fait de la prière un puissant allié. Ils nous diront que la piété permet d’accomplir des choses fabuleuses.

Vous qui me lisez, vous devez vous rendre compte que vous avez été outillé pour œuvrer pour l’avancement de votre patrie dans un domaine précis. Ce domaine est souvent identifié par les dons et talents dominants que vous avez. Cette dotation divine, vous devez la mettre au service du plus grand nombre pour accroitre votre Leadership. Le leadership est avant tout une question de responsabilité (familiale, sociale, citoyenne, intellectuelle, civique, morale, politique ou spirituelle). C’est un appel ! Identifiez le vôtre ! Vous êtes ce leader particulier que l’Éternel a choisi pour accomplir une solution particulière dans une communauté spécifique. Vous devriez en être convaincu.

Dieu veut passer par vous pour asseoir le bonheur et la lumière dans la vie de ceux qui vous entourent. Aujourd’hui encore, malgré les progrès notables de la technologie, l’africain est souvent considéré comme en retard sur l’histoire. Raison de plus pour que la classe actuelle de dirigeants soit renouvelée parce qu’elle est vieillissante. Toi jeune, l’avenir, c’est toi et cet avenir, c’est maintenant qu’il doit prendre corps. Tu es une semence divine pour le bénéfice de la cité. Ce pouvoir qui demain te sera dévolu et qui fera de toi celui qui donne la voie à suivre a vitalement besoin d’un soubassement plus solide, de cette pierre angulaire que toutes les nations révèrent : LECHRIST. Il est la source des valeurs spirituelles éthiques et morales.

Pour être établi afin de porter du fruit durable pour l’avancement de la patrie, il faut être désigné par onction. Le succès des leaders que Dieu choisit, ne dépend pas de leur propre force. Mais de leur aptitude à dépendre de lui. De même, le niveau d’influence qu’exercera un leader sur ses proches dépendra de la force de son esprit. Il est important de le savoir car notre contribution à l’embellie de notre continent ne passe plus seulement par le fait de trouver des thérapies aux nombreux maux qui le minent mais par la lutte pour l’équité et la justice sociale. C’est le point de convergence de toutes ces tares dont l’Afrique est l’incubateur.

En effet, lorsqu’un peuple est marginalisé et frustré, il se braque, se révolte. Dans le même sillage, ami lecteur, amie lectrice, vous vous dites sans doute que l’Afrique a connu dans son histoire d’illustres noms qui ont âprement promu ces valeurs mentionnées par le présent ouvrage. Mais, à la différence qu’ils n’ont pas suffisamment placé Dieu au cœur de leur lutte. Quand l’Éternel est l’épicentre d’un combat, ce n’est plus votre seule force qui agit. C’est l’immensité de sa puissance qui est à l’œuvre.

Aussi, c’est en étant habité(e) de la force de l’Esprit que vous impacterez efficacement et durablement vos pairs. Il est un fait qu’agir sur l’être humain est mille fois plus complexe et plus difficile qu’agir sur les choses matérielles de la vie. L’être divers et insaisissable que constitue l’Homme nécessite de la méthode. Une méthode que la vie en l’Esprit rend plus performante.

Cher ami, je ne vous le dirai jamais assez : le véritable ennemi de la patrie, c’est l’injustice sociale que consciemment ou inconsciemment, nous cautionnons tous. Il est véritablement temps de travailler à ce que cela change.

Le décor est ainsi planté.

” A la recherche d’un leader” premier chapitre d’un ouvrage profond, fort de sens et de paroles restauratrices, enchanteur par cette allégeance à Dieu et cet accent explicitement mis sur son indispensable rôle dans la construction du leader accompli.

Place à présent au deuxième chapitre, “vous êtes un leader” !

Bonne suite!

Le Mentor

Contact : +229 90 20 20 75

E-mail : benin.conseils@gmail.com