Le parti Mouvement des élites engagé pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a tenu ce dimanche 09 août 2020 à Cotonou, son conseil national ordinaire. Dans la perspective des élections de 2021, ce parti a, au terme des travaux, désigné son candidat. Venues des 12 départements, les 15 coordinations du parti ont pris la décision de ne pas choisir un candidat en interne. Après consultation des coordinations, le parti a décidé de choisir comme candidat à l’élection présidentielle de 2021, le président sortant Patrice Talon.

Cette nouvelle n’est pas une surprise quand on sait que le parti s’est toujours réclamé de la mouvance présidentielle. Cependant, Moele-Bénin est le premier parti politique à annoncer son candidat. Jusque-là, les populations ont surtout eu des suscitations de candidatures par des regroupements et autres mouvements de jeunes. Si non, à huit mois environ de cette élection présidentielle, aucun candidat ne s’est prononcé. Mieux, aucun parti politique non plus jusqu’à l’acte de Moele-Bénin. Maintenant, on peut se demander si ce choix convient au compétiteur-né qui avait proclamé urbi et orbi qu’il ferait un seul mandat à la tête du pays. Pour rappel, ce deuxième Conseil national du parti Moele-Bénin a coïncidé avec le deuxième anniversaire de sa création. Aussi les membres du Bureau politique national, des coordinations départementales et communales représentées ont pris part aux travaux du Conseil.