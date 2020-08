Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat pour l’élection présidentielle de 2021 au Bénin, le professeur Joël Aïvo se retrouve porter par des jeunes du pays. De plus en plus, des fils et filles du Bénin lèvent la voix pour demander à l’homme d’être candidat à la présidentielle de 2021. Ce samedi 15 août 2020, ça a été le cas à Kandi où le creuset des jeunes dynamiques a lancé un appel à l’ancien doyen de la Faculté de droit et sciences politiques (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi. Ces jeunes ont trouvé en lui, l’alternative crédible à l’actuel locataire de la Marina.

D’après la déclaration lue par le président de ce creuset, Amadou El Samir, le professeur est leur choix, leur sauveur et leur candidat pour la présidentielle de 2021. Pour ces jeunes, le destin présidentiel appelle Joël Aïvo. C’est pourquoi, «le creuset des jeunes dynamiques de Kandi vous lance un appel pressant à vous présenter aux élections présidentielles de 2021 ». Amadou El Samir a relevé que l’ancien président de l’Association béninoise de droit constitutionnel (ABDC) a accepté participer activement à la restauration de la démocratie en Centrafrique en écrivant la constitution. Alors, il n’y a aucune raison qu’il refuse l’appel des jeunes béninois afin de restaurer la démocratie au Bénin. Pour ces jeunes de Kandi, que le Bénin fait face depuis 4 ans et demi, à une «gouvernance cynique et antisociale du régime politique dit de “La Rupture” ».

Et «tous les secteurs d’activités économiques sont pris en otage par des hommes d’affaires qui ont enlevé au peuple tout pouvoir de choix démocratique dans les urnes en utilisant au besoin les forces militaires ». Mieux, «nos compatriotes sont jetés en prison, où sont contraints à l’exil ; la misère du bas peuple fait craindre la formation des poches de famine dans certaines localités de notre pays, etc. ». En attendant la réponse de Joël Aïvo, ces jeunes comptent, dans les prochains jours, organiser des séances de prière pour la protection de leur candidat. Ils vont aussi demander aux dignitaires, membres et adeptes des diverses confessions d’implorer la grâce de Dieu tout-puissant pour qu’il veille sur le professeur et guide ses pas pour la conquête de la magistrature suprême et pour une «gouvernance 2021-2026 calme, paisible et bénéfique pour l’ensemble des Béninois ».