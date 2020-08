Allan Lichtman, célèbre prévisionniste américain, a prédit que l’actuel président américain, Donald Trump, ne remportera pas la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 03 novembre 2020. Il a fait cette prédiction lors d’un entretien accordé à un média américain. Selon le professeur d’histoire à l’American University de Washington, cette conclusion provient de son propre système « 13 clés ». Ce dernier évalue plusieurs facteurs tels que : le charisme personnel des candidats, les scandales, les troubles sociaux, le mandat du parti et l’économie.

Cinq résultats prédits avec précision

« Le secret est de garder un œil sur la situation dans son ensemble de la force et de la performance des titulaires. Et ne prêtez aucune attention aux sondages, aux experts, aux hauts et aux bas quotidiens de la campagne. Et c’est ce que mesurent les clés. La vue d’ensemble » a laissé entendre Allan Lichtman au cours de son intervention. Notons que grâce à son système, le professeur avait prédit sans aucune erreur, le gagnant de chaque élection présidentielle depuis que l’ancien président américain, Ronald Reagan, avait été réélu en 1984. Ainsi, le prévisionniste a prédit avec précision, les résultats des cinq présidentielles antérieures. Cependant, il y a une prédiction qui ne s’était pas réalisée.

George W. Bush avait remporté la victoire

Il s’agit en effet, de la présidentielle de 2000. Allan Lichtman avait prédit la victoire du démocrate Al Gore. Même si ce dernier aurait pu remporter la course à la Maison Blanche, la Cour suprême des Etats-Unis n’avait pas arrêté le recomptage des votes dans l’Etat de Floride. C’était finalement, le républicain George W. Bush, qui avait remporté la victoire. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Allan Lichtman donne son avis sur le mandat présidentiel de Donald Trump. En 2017, il avait estimé que la destitution de ce dernier n’aura pas lieu dans un avenir proche.