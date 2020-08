Il y a quelques jours, le gouvernement américain confirmait que TikTok serait bientôt bannie. L’application représenterait un réel danger pour la sécurité nationale, l’exécutif accusant le gouvernement chinois de récupérer certaines données sensibles. Or, quelques heures plus tard, il a été officialisé, que l’entreprise Microsoft est entrée en discussion avec ByteDance, la maison-mère de TikTok.

Des accusations que TikTok ne cesse de nier. En effet, alors qu’en Inde, l’application est d’ores et déjà bannie pour les mêmes raisons, le gouvernement américain souhaitait frapper fort, le tout dans un contexte de tension entre Washington et Pékin. L’annonce des négociations entre Microsoft et TikTok est donc surprenante, mais le géant Américain souhaite tout faire pour répondre aux doutes émis.

Microsoft souhaite racheter TikTok

Le rachat de TikTok par la société co-fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen sera ainsi soumis à une évaluation totale et complète du processus, mais également de la possible rentabilité que cela apportera aux citoyens ainsi qu’au Trésor. Si cette opération venait à être validée et confirmée par les autorités, Microsoft serait alors en charge de la filiale Américaine, Canadienne, Néo-zélandaise et enfin, Australienne, de l’application. La société sera également ouverte aux investissements extérieurs.

L’exécutif accentue la pression

Au niveau politique, les réactions sont diverses. Si Trump a d’ores et déjà laissé entendre qu’il n’était pas forcément pour un rachat, Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor américain a laissé la porte ouverte. Selon lui, TikTok doit être totalement bloquée sur le sol américain ou bien revendu à une entité capable d’apporter des garanties de sécurité, telle que Microsoft. Les prochains jours risquent donc d’être décisifs pour Microsoft, dans ce processus de rachat, qui peut être avorter pour des raisons purement politiques.