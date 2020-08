Une femme qui a refusé de porter un masque avant de prendre l’avion, s’est battue avec une passagère. Les faits se sont déroulés aux Etats-Unis dans un vol de la compagnie aérienne American Airlines, qui relie Las Vegas et Charlotte. La compagnie a finalement été contrainte de retarder le vol. Un passager qui a capté la scène a confié à CNN : « Je me suis dit, ça va clairement devenir étrange ». La passagère mise en cause avait enlevé son chandail avant d’être appelée par une autre personne.

Elles sont tombées dans une rangée de sièges

La dispute a d’abord commencé sur le sujet d’un siège dans l’appareil. Il s’est par la suite transporté sur la question du port de masque. C’est à cet instant que la bagarre a commencé. Après s’être donné des coups, les femmes sont tombées dans une rangée de sièges, où le combat a continué. Il a fallu l’intervention des policiers pour que la femme qui ne voulait pas porter son masque soit escortée hors de l’appareil.

Dans une déclaration, American Airlines a fait savoir qu’« une passagère a refusé de respecter notre politique en matière de couvre-visage » et qu’elle a été avisée qu’elle devait sortir de l’appareil. Notons que depuis le 11 mai dernier, oblige ses passagers à porter le masque dans l’avion.