Le gouvernement du Bénin plus que jamais déterminé à donner à l’enseignement professionnele et technique ses lettres de noblesse. Pour le compte de la rentrée académique 2020-2021, un accent particulier sera mis sur la formation pratique des apprenants. A cet effet, indique le gouvernement, 80% de la formation technique et professionnelle sera consacrée à la pratique contre 20% de théorie.

Le sous-secteur de l’enseignement consacré à la formation technique et professionnelle résolument sous les projecteurs. En effet a rappelé le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, les écoles de formation professionnelle et technique devront désormais prendre la mesure de la situation. « Je souhaiterais que désormais, en sortant des écoles, les lauréats soient déjà des praticiens convaincus, compétents et aptes à opérer pour le bien-être de nos populations», a fait savoir l’autorité ministérielle.

Plusieurs réformes sont entreprises par l’exécutif pour dynamiser ce sous-secteur de l’enseignement. « Depuis 2016, le gouvernement a fait le choix de reconstruire et de moderniser le système éducatif par l’élaboration d’une nouvelle gouvernance, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’adaptation du système d’enseignement aux besoins du pays et des entreprises », a indiqué le professeur Mahougnon Kakpo.

Le ministre a par ailleurs annoncé que « la mentalité qui nous a été inculquée, c’est de faire des intellectuels et le gouvernement veut inverser cette tendance en donnant priorité à l’enseignement et la formation technique et professionnel. Les défis que nous avons à relever aujourd’hui au niveau du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, c’est de réussir d’abord la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la relance et la professionnalisation de l’enseignement et la formation techniques et professionnels».