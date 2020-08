La reprise du chemin des classes par les écoliers du Cours initial (CI) au Cours moyen 1 (CM1), à compter du lundi 10 août 2020 n’est pas du goût de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin). Le Secrétaire général de cette confédération, Anselme Amoussou s’est encore prononcé sur cette décision. Il trouve que cette décision n’est pas objective et manque de logique. «Je désapprouve complètement cette décision du gouvernement », a fait savoir Anselme Amoussou.

Il fait remarquer un certain nombre de décisions pris récemment par le gouvernement qui montre le caractère illogique de la décision de fait reprendre les classes aux écoliers. Il rappelle donc que le gouvernement a décidé «de ne pas célébrer dans les conditions normales la fête de l’indépendance ». Le gouvernement a décidé «de mettre des mesures de restriction pour la fête de Tabaski dernière ». De même, le gouvernement a décidé que «les étudiants qui sont des adultes fassent les cours à distance ». Alors, «quelle est la logique qui est suivie lorsqu’il s’agit des enfants ? ». Or, poursuit-il, «on parle des tout-petits, du CI au CMI qui ont besoin d’être encadrés de façon aussi plus rigoureuse que les grands ». Dans un contexte où il y a manque d’infrastructures pour mieux faire respecter la distance minimale, on ne peut pas permettre aux petits de retourner en classe.

Valider ce qui est déjà fait

Pour Anselme Amoussou, «sur le plan pédagogique, cela n’a aucun sens ». Il renseigne que les enfants que nos enfants ont faits au moins deux trimestres sur trois. Et donc, «il y a déjà eu deux évaluations sur trois ». «Nous sommes dans une condition exceptionnelle, on doit pouvoir également prendre des mesures exceptionnelles », pense le syndicaliste. Il indique que la CSA-Bénin a proposé «qu’on puisse permettre aux enseignants de donner les résultats des enfants sur la base des deux évaluations qui ont été déjà faites sur l’année ».

Selon lui, c’est le bon sens et le gouvernement leur a appris à agir avec rationalité. Mais, «tout à coup pour l’école, lorsqu’il s’agit des enfants, on ne comprend plus rien…. ». Selon lui, le rôle du syndicat est de demander à discuter avec l’autorité pour améliorer les prises de décisions. Les syndicalismes ont demandé à être reçus en vain. Alors il invite, aujourd’hui, la population à interpeller «les gouvernants qui refusent de discuter avec ceux qui peuvent leur apporter de la lumière par rapport à leur prise de décision ».