Un pied-de-nez qui devrait passablement agacer Pékin. En effet, le régime communiste a appris ce lundi, que le secrétaire américain à la santé, Alex Azar, s’est rendu à Taïwan, afin d’y apporter le soutien de son pays à la lutte en faveur de la démocratie. Celui-ci a ajouté que les résultats observés à Taïwan, contre le covid-19, faisaient partie des meilleurs au monde.

C’est bien la toute première fois qu’un représentant américain de si haut rang se rend sur la petite île qui ne cesse de clamer sa souveraineté. De son côté, Pékin continue d’affirmer que l’île lui appartient et la moindre interférence internationale, est toujours très mal jugée par les officiels du parti. À ce titre, le gouvernement chinois a confirmé que des mesures seraient bientôt prises afin de répondre à cette humiliation américaine.

Washington réaffirme son soutien à Taïwan

Si, entre Washington et Taïwan, il n’existe aucun lien diplomatique depuis 1979, le président Trump ne cesse de prendre position en faveur de l’île. À ses yeux, Taipei a droit à la reconnaissance. Pour l’occasion, Alex Azar s’est donc entretenu avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Une rencontre au cours de laquelle ce dernier a tenu à formellement rappeler le soutien de l’administration au combat actuellement mené. Alex Azar ne manquera pas non plus l’occasion de souligner le rôle joué par Taïwan dans le cadre de la lutte contre le covid.

Une réponse forte face au covid-19

Selon ce dernier, la réponse taïwanaise a été transparente, claire et efficace, l’une des plus efficaces au monde. Une manière de racler Pékin, que Washington accuse d’avoir tout caché. Sur son sol, l’île n’a dénombré que 480 cas de covid-19, pour 7 décès. De leur côté, les Américains ont dépassé les 5 millions de contaminations, pour plus de 160.000 décès. La réponse du gouvernement américain face à l’ampleur de cette crise sanitaire inédite est d’ailleurs décriée, jugée bien trop laxiste.