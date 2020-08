À qui profite la crise entre TikTok et Trump ? À cette question on pourrait avoir plusieurs réponses différentes suivant le camp de celui qui répond. Mais au-delà des querelles géopolitiques, un acteur, et pas des moindres, du secteur des réseaux sociaux sur le net veut en tirer profit avant un possible apaisement.

Donald Trump l’avait déjà annoncé. Soit TikTok est vendu aux américains, soit il est bloqué dans le pays. Pendant que ce bras de fer se met en place, Facebook a décidé lui d’entrer dans la résistance, d’une autre façon. Le groupe qui détient l’application Instagram se lance dans la concurrence de TikTok avec Reels.

Il ne s’agit pas d’une application à part entière, mais d’une nouvelle fonctionnalité d’instagram qui permettrait aux jeunes de publier des vidéos courtes, un peu comme sur TikTok. Ce n’est pas la première fois que le groupe copie des fonctionnalités d’autres applications qui marchent. Dans le passé des actions similaires avaient été prises concernant Snapchat par exemple.