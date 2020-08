Dans un contexte de tension commerciale entre les USA et la Chine, Donald Trump vient de porter un gros coup à TikTok. Depuis plusieurs jours, une menace planait sur les activités aux USA du groupe chinois ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok. Le locataire de la Maison-Blanche qui accuse la plateforme de piquer les informations de ses utilisateurs du pays de l’oncle Sam pour l’empire du milieu est passé à la vitesse supérieure. Via un décret, Donald Trump a serré encore un peu plus la vis.

«Il y a des preuves crédibles qui me portent à croire que ByteDance (…) pourrait prendre des mesures qui menacent de nuire à la sécurité nationale des États-Unis», précise le décret pris hier par le Président Trump.

La plateforme qui est adopté par beaucoup d’américains, est désormais contrainte de céder ses activités sur le territoire d’ici 3 mois. De son côté la plateforme a assuré qu’elle continuerait a apporté de la joie à ses utilisateurs qui diffusent des contenus sur celle-ci.