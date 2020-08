Joe Biden, rival démocrate de l’actuel président américain Donald Trump, a accusé ce dernier d’aggraver la situation, concernant les manifestations qui ont lieu aux Etats-Unis, après l’affaire Jacob Blake. Hier jeudi 27 août 2020, l’ancien vice-président de Barack Obama a accusé le locataire de la Maison Blanche d’attiser le feu par pure « stratégie politique ». « Au lieu de tenter de calmer les eaux, il jette de l’huile sur tous les feux » a affirmé Joe Biden qui a affirmé que la violence n’est pas un problème aux yeux de Donald Trump.

Un policier blanc avait tiré sur Jacob Blake

« Plus il y en a, mieux c’est pour lui » a estimé Joe Biden. « Je l’ai dit clairement. Il n’y a pas de place pour la violence, les pillages ou les incendies. Aucune. Zéro » a-t-il écrit avant d’ajouter que les violences prennent de l’ampleur parce que « Donald Trump refuse même de reconnaître qu’il y a un problème de disparités raciales en Amérique ». Le mercredi 26 août dernier, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris ont discuté avec la famille de Jacob Blake. Ce dernier est un Afro-Américain et père de famille sur qui un policier blanc a tiré plusieurs balles, le dimanche dernier à Kennosha dans le Wisconsin. Alors que les manifestations contre le racisme s’étaient calmées suite au meurtre de George Floyd, cette affaire a tourné le couteau dans la plaie.

« Trump/Pence Out Now »

Toujours au cours de la journée d’hier jeudi, des manifestations de ce type ont éclaté, devant la Maison Blanche, où plusieurs personnes criaient leur colère et réclamaient le départ de Donald Trump. C’était avant que celui-ci accepte officiellement la nomination du parti républicain pour un second mandat. Keherra Wedderburn, âgé de 18 ans a déclaré : « Nous devons faire partir Trump, nous devons détruire le système entier. Nous avons besoin d’une révolution ». Les manifestants usaient de tambours et scandaient « Trump/Pence Out Now » (Trump/Pence dehors maintenant).

« Il y a de plus en plus de personnes prêtes à ce que Trump quitte le pouvoir » a ajouté un Afro-Américain de 33 ans, Michael Legend.