La police australienne a réalisé un incroyable coup de filet il ya quelques jours. Une opération qui a permis d’interpeller des narcotrafiquants. Les hors-la-loi ont pu être appréhendés suite au crash de leur avion qui transportait une énorme quantité de cocaïne. L’avion en question est un petit cessna qui devait normalement faire la navette entre l’Australie et la Papouasie Nouvelle-Guinée. C’est lors du décollage pour le retour en Australie que l’appareil s’est écrasé sous le poids de l’importante quantité de drogue qu’il transportait.

D’après les premières informations livrées par la police fédérale australienne, le cessna s’est écrasé avec 500 kg de cocaïne. Les faits se sont déroulés le Dimanche 26 Juillet lorsque l’avion a décollé depuis une zone isolée de la Papouasie Nouvelle Guinée. Les forces de l’ordre australienne ont alors mené une minutieuse enquête qui a permis d’arrêter 05 suspects qui sont âgés entre 31 et 61 ans. Cette opération de la police australienne est l’une des plus importantes de ces dernières années vu la quantité de drogue saisie et l’ampleur du réseau de trafiquants.

Un réseau bien huilé

Les premiers responsables de la police australienne ont indiqué que ce coup de filet est l’aboutissement d’une longue enquête qui a duré près de 02 ans. Suite à une perquisition, la réserve de cocaïne a été localisée. L’estimation globale de ce stock est tout simplement colossal et elle est estimée à 57 millions de dollars. “Cette tentative d’importation de drogue était l’œuvre d’une organisation criminelle basée à Melbourne et liée à la mafia calabraise Ndrangheta, basée en Italie” a déclaré la police australienne dans un communiqué. La police a par ailleurs notifié que les trafiquants ont été bien trop gourmand en chargeant la cargaison de 500 kg et que ce poids, largement supérieur à la capacité de l’avion les ont conduit à leur perte.