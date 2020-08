Selon l’agence de presse grecque ANA, le capitaine de Manchester United, Harry Maguire acheté à près de 87 millions d’euros l’été dernier été arrêté après une échauffourée avec des touristes et agression sur des policiers grecs sur l’île de Mykonos. Il a été arrêté dans la nuit du jeudi à vendredi alors qu’il était en compagnie de son frère et d’un ami. Contacté, Manchester United avait confirmé l’incident « présumé dans lequel a été impliqué Harry Maguire » tout en se gardant de tout commentaire.

Après deux nuits de détention, son avocat, Me Konstantinos Darivas a affirmé qu’il est en bonne condition et devrait être présenté dans la mi-journée de ce samedi devant le procureur sur l’île de Syros, dans les Cyclades. « Tout se passe bien. Maguire nie les accusations. Si tout se passe bien, on en aura terminé » avec, a confié le conseil au média sportif local Gazzetta.

Tentative de corruption

A en croire Petros Vassilakis, un des responsables de la police de Syros qui s’est confié à l’AFP, trois britanniques, probablement le joueur, son frère et son ami, s’en étaient pris aux forces de l’ordre dans la nuit de jeudi à vendredi et ont été arrêtés pour avoir blessé grièvement quatre des policiers. Les trois hommes avaient tenté de prendre la clé des champs lorsque les forces de sécurité leur avaient demandé de les suivre au poste, a jouté l’officier de police.

D’après un communiqué de la police, les trois hommes ont occasionné une seconde bagarre une fois au commissariat et « ont résisté avec acharnement, poussant et frappant trois officiers. » D’après le même communiqué, l’un des mis en cause a tenté de stipendier les agents pour s’assurer leurs concours afin de se sortir d’affaire. Ils sont notamment accusés d’agression, rébellion, insultes verbales et menaces envers les officiers venus les arrêter, ainsi que de tentative de corruption, a indiqué le document.