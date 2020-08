Un pseudo-entrepreneur américain a été interpellé par les autorités de son pays après avoir escroqué l’aide aux petites et moyennes entreprises (PME) accordée par le président Donald Trump, pour faire face à la crise sanitaire. Le mis en cause est un jeune entrepreneur âgé de 24 ans. Il usurpait les noms de plusieurs célébrités pour ses salariés imaginaires. Son arrestation a eu lieu ce mardi 18 août 2020, alors qu’il avait déjà récupéré presque 3millions de dollars (2,5 millions d’euros) d’aide aux PME.

Il est un Taïwanais

Avec ce montant, il a pu s’offrir notamment une Rolex et une Mercedes. D’après un communiqué du département d’Etat américain de la Justice, le faux-entrepreneur n’employait en réalité que 14 personnes. Il est un Taïwanais, qui était venu aux Etats-Unis avec un visa étudiant et se fait appeler le « serial entrepreneur ». Afin d’augmenter ses effectifs et toucher davantage d’aide de l’Etat, il a fait usage de l’identité de 90 personnalités publiques, sportifs et acteurs. Parmi ceux-ci figure un entraîneur décédé de l’équipe de football de Penn State University, un ancien joueur national de la National Football League ou encore un présentateur de la célèbre émission de télévision Good Morning America.

Une Mercédès à 80 000 dollars

Le jeune homme a donc effectué des demandes de prêts évaluées à 7 millions de dollars. 2,8 millions de dollars ont été effectivement déboursés et 3,7 millions ont été acceptés. Par ailleurs, cette somme lui a permis de payer une montre Rollex en or de 18 carats, à 40 000 dollars et Mercédès à 80 000 dollars. Aussi a-t-il transféré 880 000 dollars sur des comptes à Taïwan, à Singapour en Corée du sud et au Royaume-Uni.