Au fur et à mesure que les élections américaines approchent, on en sait un peu plus sur les intentions du candidat démocrate Joe Biden. Si le programme du président Donald Trump, est connu depuis belle lurette (poursuivre sur la même lancée pour redonner aux USA leur grandeur), celui de Joe Biden n’était pas forcément bien connu.

Des observateurs américains parlent d’un futur tsunami si les démocrates accèdent à la Maison-Blanche. Des mots utilisés par le camp démocrate pour décrire tous les changements que leur champion va mettre en place dans plusieurs domaines dont la lutte contre le terrorisme, la politique étrangère en général, mais aussi les relations avec l’europe, l’immigration ou encore les relations avec l’OMS pour ne citer que ceux-là.

M. Biden a lui-même annoncé les couleurs en affirmant savoir « comment faire avancer les choses à l’échelle internationale… Je comprends les problèmes de sécurité nationale et de renseignement. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Trump, lui n’en a aucune idée. Aucune. ».