En Australie, les images d’un jeune homme qui a choisi de prendre sa douche dans un lave-auto ont été rendues publiques par les responsables de la structure. En effet, les caméras de vidéosurveillance ont pu enregistrer selon la publication qui a été faite sur la page Facebook de la structure, l’homme en tenue d’Adam sous les machines qui servent à rendre propres les véhicules. Il a visiblement activé le lave-auto automatique pour sa douche.

Il se fait asperger des produits de nettoyage

«Nous avons même eu un incident du type Homme c. la Machine samedi soir! Merci de nous avoir choisi et en espérant que vous vous remettez rapidement sur pied», a notamment écrit le propriétaire du Parkland’s Car & Dog Wash à Sunshine Coast, en Australie. Après avoir été aspergé par de l’eau, du savon ainsi que de beaucoup d’autres produits qui permettent de nettoyer les déchets résistants sur les véhicules, on peut voir l’homme dans une autre vidéo en train de vouloir activer le pistolet à eau pour se rincer le corps.