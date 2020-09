C’est est un secret de polichinelle. L’Iran et Israël ne s’entendent pas du tout. Au temps du président Mahoumoud Amadinedjad, l’état islamique qualifiait le pays de Benjamin Netanyahou de « microbe destructeur ». Aujourd’hui, c’est seulement les superlatifs qui ont changé. L’Etat hébreux continue d’être vu comme un ennemi du côté de Téhéran. Donc quand l’Etat islamique apprend qu’une autre nation arabe se rapproche d’Israël, sa réaction est vive et très tranchée.

En effet, les Emirats arabes unis ont récemment normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël. Pour l’Ayatollah Ali Khamenei, le pays a trahi le monde musulman. Abou Dhabi a trahi « les nations arabes, les pays de la région et la Palestine » a écrit le guide suprême iranien sur son compte twitter ce mardi 1er septembre. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’Israël normalise ses relations diplomatiques avec des pays arabes.

Premier vol officiel entre Tel Aviv et Abu Dhabi

L’Etat hébreux s’était déjà rapproché de l’Egypte et la Jordanie. Le réchauffement des relations entre Israël et les Emirats Arabes Unis est historique. Pour marquer l’évènement un vol spécial avec à son bord des délégations américaine et israélienne a quitté Tel Aviv pour Abu Dhabi hier lundi 31 août 2020.