Avec la crise du coronavirus, on a assisté depuis quelques mois à l’explosion des commandes en ligne. Pendant plusieurs semaines, la plupart des villes du monde sont entrées en confinement. Une situation inédite au 21ème siècle qui a poussé les entreprises et les particuliers à se réorganiser. Avec les pénuries observées au tout début de la crise, il a fallu organiser tout le système client – fournisseur.

L’un des secteurs qui sera durablement impacté par la crise actuelle est le secteur des médicaments. Bon nombre de pharmacies ont offer des services de livraison après commande au téléphone ou en ligne. Une nouveauté qui a été saluée par des acteurs historiques du domaine.

Un secteur sensible sous surveillance

Il faut rappeler que le secteur des médicaments en ligne est un secteur plutôt sensible. Ce qui a longtemps poussé les autorités des pays occidentaux à limiter la possibilité de vente en ligne, mettant en avant, et à juste titre, les dangers d’un secteur non régulé dans ce domaine. Il y va clairement de la santé des populations. Mais face à la nouvelle donne, et des possibilités d’épidémies similaires dans le futur dû au nouveau mode de vie et à la déforestation, tous les secteurs commerciaux ont enclenché une procédure de réorganisation.

Alors que plusieurs personnes recherchent des traitements spécialisés comme l’Amoxicilline sans prescription, les spécialistes préfèrent offrir un minimum d’échanges entre le client et des médecins à travers des formulaires. Ces formulaires leur permettent de détecter des cas dits suspects et de réorienter ces personnes vers des spécialistes avant d’envisager toute livraison des traitements. La crise actuelle va donc, à coup sûr, accélerer cette transition et faciliter l’accès encadré aux médicaments en ligne.