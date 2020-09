Le processus de l’actualisation du fichier électoral national au Bénin lancé par un atelier tenu les 17 et 18 septembre 2020 à Bohicon connaît une avancée avec l’installation des Commissions communales d’actualisation (CCA) conformément au calendrier établit. Ainsi, les responsables du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS/LEPI) ont effectivement procédé à l’installation de ces commissions.

Ceci conformément à l’article 148 du code électoral qui prévoit que les choses se passent ainsi afin de pouvoir apprêter une liste électorale fiable à remettre à la commission électorale. Et donc, les membres de la CCA de la commune de Cotonou a été mise en place hier vendredi 25 septembre 2020 dans la salle de conférence de la préfecture. C’est le député Florentin Tchaou, vice-président et porte-parole du COS/LEPI qui a procédé à cette installation avec deux collègues députés que sont Nathanaël Sokpoékpé et Léon Aden Houessou, tous deux superviseurs. Après avoir rappelé à ces membres de la CCA de Cotonou le contenu de leur mission, Florentin Tchaou les as exhortés à travailler en équipe dans le strict respect des textes du code électoral.

Selon les textes, chaque CCA est formée d’une équipe de trois membres désignés à concurrence de deux par l’Assemblée nationale dont un de la majorité parlementaire et un de la minorité auxquels s’ajoute le chef service état civil de la commune. Celle de Cotonou est composée de Isabelle Adjibi de la majorité parlementaire, de Maurice Ahouangbè de la minorité et de Gisèle Hounsou, chef service état civil de la ville. Ils sont appelés à travailler en collaboration avec le coordonnateur département du Littoral et les sept chefs zone afin de pouvoir remettre au pas tard le 31 janvier 2021 une liste électorale fiable.