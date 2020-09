Le dimanche 13 septembre 2020, le Paris Saint Germain affrontait l’Olympique de Marseille (OM)au Parc des Princes. La rencontre s’est soldée par une victoire des Marseillais sur le plus petit des scores (1-0). Sur le terrain il y a eu beaucoup d’actes d’anti-jeu sanctionnés par 14 cartons jaunes et 5 rouges. Neymar faisait partie des joueurs ayant écopé d’une biscotte rouge. En effet, le crack brésilien a giflé le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez à l’arrière de la tête. Il a ensuite accusé l’argentin de l’avoir traité de singe. Le Paris Saint Germain a décidé de croire son joueur. Du côté de Marseille on soutient que Alvaro Gonzalez n’est pas raciste.

Cette affaire qui a pris de l’ampleur depuis quelques jours a entraîné plusieurs réactions. Hier mardi 15 septembre, le gouvernement brésilien a dénoncé le racisme dont Neymar dit avoir été victime et lui a apporté tout son soutien. “Face à un énième cas de racisme dans le sport, le ministère de la Femme , de la Famille et des Droits de l’Homme (MMFDH est solidaire avec le joueur Neymar JR” peut-on lire dans un communiqué de ce ministère. Un jour plus tôt Jair Bolsonaro, le président brésilien, avait aussi marqué son soutien au joueur en retweetant un message du parisien qui mettait en cause l’arbitrage vidéo. Le VAR selon lui a été prompt à détecter sa gifle mais pas l’insulte raciste d’Alvaro Gonzalez.

Le communiqué du ministère brésilien intervient à un moment où une télévision espagnole a diffusé une vidéo sous-titrée des échanges peu courtois entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Sur cette vidéo de Gol Televison, on voit le brésilien traiter l’Argentin de « puto maricon » ce qui veut dire « putain de pédé » en français.

Donc en décorticant les images qui innocentent pour le moment Álvaro González on s'aperçoit que Neymar aurait dit “Puto maricon“. Propos à caractère homophobe.



Des propos qui sont intervenus après que Neymar soit allé voir les arbitres pour dénoncer les insultes racistes du défenseur marseillais. Il est cependant compliqué d’entendre clairement le brésilien tenir ces propos homophobes sur la vidéo puisque le commentateur parlait au même moment.