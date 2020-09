Nommée à un moment spécial par le président américain Donald Trump, la juge Amy Coney Barrett ne fait pas l’unanimité. Tout d’abord pour son penchant conservateur (qui a notamment plu au président américain), mais aussi parce qu’elle prend fonction alors que l’opposition souhaite attendre la présidentielle.

Il y a quelques heures, la presse américaine a révélé les liens entre Mme Barrett et son mari et une organisation religieuse controversée. Mme Barret est une catholique fervente et foncièrement opposée à l’avortement. Selon le New York Times, la famille de la juge fait partie de la communauté “People of Praise” connue pour avoir inspiré le roman “The Handmaid Tale” (“La Servante Écarlate”) de Margaret Atwood.

Cette communauté est reconnue pour la place qu’elle accorde aux femmes. On attribue à ces dernières des maîtres qui sont les maris; certaines étant appelées les servantes de ces derniers et ont pour mission d’être les “esclaves” de ceux-ci (ont notamment pour obligation de porter les enfants de leurs maître). Même si l’organisation avoue ne plus utiliser ce terme, la presse s’emballe à propos de ces supposés liens, jusque-là ni confirmés, ni infirmés par la principale intéressée.