L’actuel locataire de la Maison-Blanche a effectué un déplacement dans le Wisconsin à Kenosha dans le cadre de l’affaire Jacob Blake. Pour le moins que l’on puisse dire, Donald Trump n’a pas eu un très bon accueil à son arrivée. Le président américain s’y est rendu malgré l’interdiction du gouverneur démocrate de la région. Le cortège du président a rencontré en chemin plusieurs centaines de manifestants qui réclamaient justice pour l’afro-américain qui a reçu plusieurs tirs de pistolets à bout portant.

“Pas de justice, pas de paix”

« Pas de justice, pas de paix ! Justice pour Jacob Blake ! Pas de police fasciste ! », avaient lancé les manifestants suite à plusieurs jours consécutifs de mouvements d’humeurs. « Nous savons pourquoi il est ici à Kenosha. Il est là pour semer le chaos et la peur et nous rejetons ses tentatives de nous diviser », déclarait notamment Tania Mc Lean, une proche de Jacob Blake.

Trump, fidèle à son discours

Mais le président américain pour sa part est resté fidèle à sa politique et à son discours relatif au maintien de l’ordre et du respect de la loi. « Kenosha a été ravagée par des émeutes anti-police et anti-américaines. Ce ne sont pas des actes de manifestations pacifiques mais vraiment du terrorisme intérieur », avait déclaré Donald Trump.