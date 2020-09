Le joueur international Antonio Esfandiari s’est fait dépouiller par une femme. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des informations relayées par le «New York Post» ce mercredi. La victime est connue pour ses plus de 22 millions $ de gain accumulés au poker en près de 20 ans. Les faits reprochés à la femme de 46 ans nommée Svitlana Silva remontent au mois de juillet.

Arrêtée avec plus de 300 000 $ en jetons de poker

La mise en cause aurait arnaqué non seulement le joueur de poker professionnel mais également son père. Elle se serait servie dans le coffre-fort du joueur des jetons de poker estimés à 150 000 $ et dont l’équivalent de 500 000 $. Elle aurait également dérobé d’autres objets de valeurs comme des montres haut de gamme. La mise en cause a finalement été interpellée dans un casino. Elle avait sur elle lors de cette interpellation 85 000 $ et plus de 300 000 $ en jetons de poker. Selon les précisions apportées par les médias, 1 million $ d’objets de valeur auraient été volés par la mise en cause.