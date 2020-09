L’ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro est ferme sur son engagement. Il n’y aura pas d’élection en Côte d’Ivoire tant que lui ne sera pas candidat et tant que le président Ouattara sera également candidat. L’engagement qu’il tenait depuis, a été réitéré ce jeudi 17 septembre lors d’une conférence de presse qu’il a animée à Paris. Pour contrer Ouattara, il a invité le FPI de Gbagbo, le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié et certains d’autres candidats recalés à une unité d’action. Une invitation à laquelle le président Konan Bédié a déjà donné son accord.

Toutefois, le gouvernement ivoirien, qui a déjà suspendu toute forme de manifestation dans le pays jusqu’à la fin de ce mois de septembre, est aussi décidé à ne pas laisser Soro et ses pairs atteindre leurs objectifs. Au cours d’une sortie ce samedi 19 septembre 2020 à Yopougon, le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a apporté sa réplique à Guillaume Soro.

“Les gens vont bavarder, nous ici, on travaille”

« On est là, on est à Abidjan, on est sur le terrain, on est concret. Oui viens sur le terrain, c’est le terrain de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez sereins. Au lieu de rester là-bas pour bavarder, vient ici à Abidjan, c’est ici ça se passe. Les gens vont bavarder, nous ici, on travaille, » a déclaré le Premier ministre. En comparant Soro sans le nommé à Ouattara, le ministre ivoirien de la Défense pense que l’ancien chef rebelle ne pèse pas devant le président. « Quand on te soulève, tu crois que tu mesures 2 mètres, mais quand Alassane te fait descendre, tu as le vertige, tu bavardes aux hasards. C’est ça Alassane Ouattara, » a-t-il déclaré.

“Le 31 octobre on sera encore là”

Affirmant par ailleurs que tout se passera très bien le 31 octobre prochain, Hamed Bakayoko a invité la jeunesse ivoirienne à lui faire confiance. « Le 31 octobre on sera encore là. Je vous demande de me faire confiance. Je vais travailler pour que les jeunes aient un réel avenir avec des projets et programmes concrets au nom du président Alassane Ouattara, » a déclaré le chef du gouvernement.