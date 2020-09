Le Bénin va peut-être se doter d’une loi sur la retraite des députés et personnalités politiques avant la fin de l’année 2020. Selon le journal du service public La Nation, une proposition de loi relative à la retraite des députés et personnalités politiques va être déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale d’ici quelques semaines. Et c’est le député de l’Union progressiste, Augustin Ahouanvoébla qui pilote le dossier.

Lors de de la séance plénière du jeudi 3 septembre dernier, consacrée à l’examen et au vote du budget de l’Assemblée nationale, gestion 2021, l’élu de la 20è circonscription électorale a dévoilé le projet. Et pour cela, il compte rencontrer le président Louis Vlavonou en vue d’échanger sur le projet. Car, selon le député rapporté par le quotidien, en début de mandature, cette huitième législature s’est engagée dans les réformes et compte bien poursuivre dans ce sens afin de régler la question liée à la retraite des députés et des personnalités politiques. Il souhaite voir cette loi votée avant la fin de 2020. En réalité, l’action du député est motivée par la non disponibilité de textes traitant cette question pendant que des députés cumulés plusieurs législatures et même sans discontinuer. Et ces députés finissent pas se retrouver sans rien.

Il faut donc assurer un lendemain aux députés et aux personnalités politiques une fois qu’ils finissent de servi le pays. C’est d’ailleurs dans cette optique que la huitième législature a signé récemment un avenant par rapport au contrat d’assurance-retraite des députés. Cela permet qu’à partir de la fin de la 8e législature, un député peut décider de prendre en intégralité, soit mensuellement ou trimestriel l’argent qu’il a souscrit qu’il soit réélu ou pas. Et, le payement de sa cotisation est automatique après les trois mois de sevrage de fin de législature. Mieux, Augustin Ahouanvoébla veut aussi un réexamen de la loi portant statut du personnel parlementaire adoptée en 2019 sous la 7e législature et déclarée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle.