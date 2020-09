Après le report du samedi 19 septembre 2020, l’élection du nouveau maire de la commune d’Adja-Ouèrè dans le département du Plateau et de ses adjoints a eu lieu ce jeudi 24 septembre. Et c’est Cyrille Adégbola qui a été élu par les conseillers. Elu conseiller sur la liste de l’Union progressiste, il a récolté 17 voix sur 24. En effet, au niveau de cette municipalité, deux partis se partagent les sièges à l’issue des communales du 17 mai dernier. Il s’agit de l’Union progressiste (UP) et du Bloc républicain (BR).

Le BR avait eu plus de conseillers que l’UP. Ce qui a fait que le samedi 6 juin dernier, c’est une conseillère BR, Karamatou Fagbohoun qui a été élue maire de cette commune. Mais, les cartes ont été redistribuées entre temps par la Cour suprême. Seul juge du contentieux électoral en matière des élections communales et municipales, la Cour a invalidé le siège du chef de l’arrondissement de Tatonnoukon, Clément Adochekon. Alors, Le parti Bloc Républicain alors majoritaire, s’est retrouvé à égalité de 12 conseillers avec l’Union Progressiste. Dès lors, il fallait refaire l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement et deux cas de figure s’offrent aux conseillers.

Conformément aux dispositions du code électoral en vigueur, les deux partis peuvent s’attendre et signer un accord de gouvernance. Ainsi, ils vont se partager les postes. Pour le second cas de figure, c’est lorsque les deux partis ne parviennent pas à un accord de gouvernement. Ayant le même nombre de conseillers, ils passent au vote poste par poste. C’est bien ce qui a été fait ce jeudi. Les deux paris ont choisi d’aller au vote. Et c’est l’UP qui décroche le poste de maire. Paulin Hounkpatin, conseiller BR, a été élu premier adjoint au maire avec 17 voix et sept bulletins nuls. Deuxième adjoint au maire est le conseiller UP, Pierre Olaogou (17 voix, 7 nuls).

Exécutif communal d’Adja Ouèrè

Maire: Cyrille Adegbola (UP)

Premier adjoint au maire : Paulin Hounkpatin (BR)

Deuxième adjoint au maire : Pierre Olaogou (UP)

Chef d’arrondissement de Ikpinlè : Bruno Adégnandjou (BR)

Chef d’arrondissement de Kpoulou : Gabriel Sawe (UP)

Chef d’arrondissement de Tatonnonkon : Noël Bonou (UP)

Chef d’arrondissement de Massè : Timothée Ogoulana (BR)

Chef d’arrondissement d’Adja-Ouèrè : Aminou Dinan

Chef d’arrondissement d’Oko Akaré: Oscar Egbenoude (BR)