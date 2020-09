Afin de permettre aux populations de bénéficier des soins et produits de qualité, le gouvernement béninois continue de mettre en œuvre les réformes engagées dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a procédé, ce mardi 1er septembre 2020, à l’installation des membres de deux nouvelles agences de gestion des infrastructures sanitaires. Ces deux agences sont l’Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé et de l’eau (ANCQ) et de l’Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance (AISEM).

Selon le gouvernement, la naissance de ces deux structures s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes profondes engagées au niveau du secteur de la santé. Ce qui a abouti à la transformation substantielle de plusieurs structures. Ainsi, les membres de l’AISEM installés vont s’atteler à mettre en place les stratégies qui vont leur permettre d’accomplir la mission qui leur est assignée. Ils doivent veiller à l’application des normes en matière d’infrastructures sanitaires et d’équipements biomédicaux et élaborer les programmes d’investissement en infrastructures biomédicaux sanitaires.

Ils vont aussi assurer la maintenance des infrastructures et équipements. De même, ils vont veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’investissement en infrastructures sanitaires. Pour leur part, les membres de l’ANCQ vont assurer le contrôle de l’eau de consommation fournie par les structures productrices et distributrice. Ils vont lutter contre la vente illicite des produits de santé et de l’eau de mauvaise qualité ou non conforme et faire les expertises toxicologiques des industries pharmaceutiques et productrices d’eau.