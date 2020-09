Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey a connu, le mardi 1er septembre 2020, d’un dossier de viol sur mineur. Les auteurs sont deux élèves B. D. et M. G. Ils ont été poursuivis pour avoir commis leur forfait sur une petite fille âgée de 14 ans. Les deux élèves ont été jugés et condamnés à trois ans de prison avec sursis. Ces deux élèves sont âgés respectivement de 16 ans et 19 ans et en classe de 4ème et terminale.

Les faits remontent au 6 août 2020 dans la commune de Zagnanado. Ce jour-là, à tour de rôle, les deux accusés ont commis leur forfait sur la victime encore pucelle. Devant le juge mardi dernier, les deux accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés.

Le ministère public a requis contre eux, une peine d’emprisonnement de 3 mois ferme et une somme de 500.000 FCFA à verser à la victime. La partie civile quant à elle, a souhaité que ces deux accusés soient sévèrement punis. Mais au terme du jugement, le juge les a condamnés à 36 mois de prison assorti de sursis et une amende solidaire de 200.000 FCFA à verser à la victime.