L’Ambassadrice de la France près le Bénin est en fin de mission. Avant de dire ses adieux au peuple béninois, Véronique BRUMEAUX a été reçue en audience mardi 1er septembre 2020 par le Président de la cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou. Occasion pour la diplomate française de dresser le bilan de ses quatre années passées au Bénin.

Le 21 Octobre 2016, Véronique BRUMEAUX, fraîchement nommée ambassadrice de la France près le Bénin, a eu l’opportunité de présenter ses lettres de créances au Président de la République, Patrice Talon. Pendant quatre bonnes années, la diplomate est restée à la tête de la mission diplomatique française au Bénin. Au cours de sa mission, la France à travers l’agence française de développement a soutenu le Bénin dans plusieurs secteurs avec un appui technique à la pointe.

En fin de mission au Bénin, elle a été reçue par le Professeur Joseph Djogbénou, à qui, elle a fait ses adieux. La question de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin a été évoquée. Le président de la cour constitutionnelle et son hôte ont aussi abordé le renforcement des relations d’amitié. A sa sortie d’audience, Véronique Brumeaux ne s’est pas confiée à la presse locale.

Rappelons qu’entre 1997 et 2000, la diplomate avait occupé le poste de conseillère culturelle à l’ambassade de France au Bénin. Titulaire d’une maîtrise ès-lettres d’enseignement de l’Histoire et d’un diplôme d’études approfondies en géographie économique, la nouvelle ambassadrice de France près le Bénin a été ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire à Podgorica au Monténégro de septembre 2013 à juillet 2016.