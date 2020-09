Le Collectif pour la restauration de l’ordre démocratique et Républicain au Bénin (CODER) a tenu une vidéoconférence de presse ce vendredi 4 septembre 2020 pour dévoiler la suite de son programme d’actions. En effet, le 25 juillet 2020, les signataires du Manifeste pour la restauration de l’ordre démocratique et républicain au Bénin, ont demandé au président de la République d’organiser une Conférence Citoyenne Nationale. Cette conférence devrait réunir l’ensemble des forces vives du Bénin, ce avant le 31 août 2020, dont l’objet sera de rétablir l’ordre démocratique et républicain au Bénin.

Mais, Patrice Talon n’a pas répondu à la demande du CODER. Pourtant, selon Célestine Zanou, une des leaders de ce creuset, ledit manifeste a aussi été envoyé aux institutions de la République, aux ambassadeurs accrédités au Bénin. Les institutions internationales ont été aussi saisies. Et donc, «nous avons joué une première partie qui a porté sur la sensibilisation de tout ce monde-là sur ce qui pourrait arriver au Bénin si rien n’est fait ».

Après cette étape le peuple béninois était en attente de la suite. C’est pourquoi le CODER a tenu cette vidéoconférence de presse vendredi dernier pour «dire au peuple Béninois que le principal destinataire du manifeste, le président de la République a opposé à notre noble démarche un mutisme ». Mais, selon elle, «ce silence de Talon est aussi une réponse aux lectures multiples, une réponse qui n’entache en rien notre démarche vers l’atteinte des objectifs que le Coder s’est fixé ».

Un symposium

Selon Célestin Zanou, l’objectif principal est l’organisation des assises, l’objectif principal est l’organisation d’une convention citoyenne. Et «nous sommes donc dans la phase 2 ». Cette deuxième phase qui a débuté sera faite de sensibilisations, de mobilisations et d’un symposium qui sera organisé courant septembre-octobre 2020. Arsène Chakoun, membre du CODER, expose que ce symposium sera «un plaidoyer pour la tenue de ces assises, de cette convention nationale » qui pour eux, «est la seule issue aujourd’hui pour éviter à notre pays un bain de sang, pour éviter à notre pays des confrontations sanglante ».

A l’en croire, les objectifs de la phase 2 sont «de travailler davantage avec nos partenaires nationaux, régionaux et internationaux qui sont déjà avec nous sur un ensemble d’autres projets ». Car, pour le collectif, le silence de Patrice Talon ne fait que renforcer leur engagement, leur détermination et les actions qu’ils vont mener les jours à venir pour la tenue de l’élection présidentielle de 2021. Ce symposium sera animé par des personnalités aussi bien Béninoises qu’étrangères. Cette initiative vise à éviter au Bénin des crises pré et post électorales.