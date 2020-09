Condamné à quatre ans de prison dans une affaire de mafia foncière, l’huissier de justice Maxime Bankolé est dans un état critique. Jugé puis déposé à la prison civile d’Abomey-Calavi le 02 juin dernier, l’officier ministériel avait fait appel de la décision du juge. Depuis quelques jours, sa santé est de plus en plus fragile.

L’homme de droit a fait deux crises successives depuis son incarcération. En effet, la toute dernière est intervenue le 21 septembre 2020. Une crise qui a aussitôt entraîné son évacuation en urgence au service cardiologie du centre national hospitalier et universitaire (Cnhu) Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. L’huissier de justice n’a malheureusement pas fini les soins en raison de son opposition à être menotté contre le lit de l’hôpital.

Cependant, vu son état de santé critique, le médecin traitant a recommandé qu’il soit évacué. Me Maxime Bankolé a déposé un préavis pour observer une grève de la faim avec suspension de la prise de ses médicaments. Le ministère de la justice et celui de la santé devraient s’auto-saisir du dossier et facilité les formalités d’évacuation sanitaire afin que le pire n’arrive, demandent de tout leur vœu, les défenseurs des droits humains.

Rappelons que suite à une affaire de mafia foncière, l’huissier de justice Maxime Bankolé a été condamné à 48 mois d’emprisonnement ferme et un million de FCFA d’amende pour complicité d’escroquerie et vente de parcelle à plusieurs acquéreurs. Il est l’un des huissiers les plus célèbres dans la gestion des affaires domaniales au Bénin.