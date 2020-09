Après la sortie médiatique du Secrétaire exécutif national (SEN) du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) sur Canal3 Bénin hier jeudi 3 septembre 2020, Paul Hounkpè, un membre du part Les Démocrates (LD) a réagi. Dans un entretien accordé à Reporter Bénin Monde (web Tv), le secrétaire administratif du parti Les Démocrates, Kamar Ouassagari a rappelé le parti LD a déposé ses dossiers de constitution le 29 juillet 2020. Pour constituer les dossiers, il fallait fournir 15 membres par commune.

«Nous avons, en dehors des pièces prévues par l’article 18 de la charte des partis politiques, demandé à chaque membre fondateur de fournir une lettre de démission s’il était dans un autre parti », a-t-il renseigné. Et «ceux qui étaient dans FCBE sont allés déposer leur démission. Certains ont fourni leurs démissions par exploit huissier ». Cette mise au point fait, Kamar Ouassagari a affirmé qu’il y a quelque chose que Paul Hounkpè n’a pas dit aux Béninois. «A l’heure où je vous parle, FCBE est le seul parti politique qui a été créé au Bénin le 18 septembre 2019 sans avoir déposé les dossiers des membres fondateurs », déclare-t-il. Il explique que les dossiers de membres fondateurs dont Paul Hounpkè et Cie réclament la paternité, «ce sont des dossiers que nous avons déposés le 31 décembre 2018 lorsqu’on voulait faire la mise en conformité du parti FCBE ». Il relève qu’il a été l’artisan principal à avoir monté les dossiers au niveau de FCBE.

«Ils ont fait du faux… »

Kamar Ouassagari confie que lorsqu’il était question en septembre 2019 de refaire les formalités pour l’obtention «du fameux récépissé , ils (les actuels responsables de FCBE) ont fait du faux en prenant les dossiers déposés le 31 décembre 2018 pour la mise en conformité du parti comme des dossiers de membres fondateurs d’un parti qui est en création ». Or l’article 18 de charte des partis politiques est clair, «pour créer un parti politique, il y a un certain nombre de pièces à fournir : l’acte de naissance, le certificat de nationalité, l’attestation de résidence et le casier judiciaire datant de moins de trois mois ». Ce qui veut dire que les dossiers déposés le 31 décembre 2018, trois moins après, ces dossiers n’étaient plus valables.

Une complicité

Et donc, «si on prend ces dossiers pour dire qu’on a créé un parti en septembre 2019, imaginez la complicité qu’il y a eue à un certain niveau ». Donc, Kamar Ouassagari estime qu’aujourd’hui, «si on doit respecter les dispositions de la charte des partis politiques, le parti FCBE est le seul parti politique au Bénin à être créé sans dossiers de membres fondateurs ». Car, soutient-il, «le parti FCBE qui a obtenu son récépissé en septembre 2019, je n’ai jamais fourni un dossier pour en être membre fondateur ». Donc, «s’ils ont pu obtenir un récépissé malgré que beaucoup d’entre nous n’avait pas fourni de dossiers de membres fondateurs, imaginez ce qui s’est passé ».